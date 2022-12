De ouders van de kinderen in de Looise crcèhe – hier Annika Verpoorten, Hanne Vanderheyden en Levi Lemmens – blijven erbij dat de sluiting niet in verhouding staat tot de ontvangen klacht. — © Zahra Boufker

Tessenderlo

De crèche aan de Schoterweg in Tessenderlo waarvan de vergunning geschorst is, moet sluiten na één klacht van een buurtbewoner. Die klacht gaat naar verluidt over geroep tegen een baby. De ouders blijven erbij dat de schorsing door het Agentschap Opgroeien niet in verhouding staat tot de ontvangen klacht.