“Het blijft koud maar overal droog met namiddag bredere opklaringen”

Vandaag blijft het koud maar overal droog. Een sneeuwzone schampt in de loop van de ochtend hooguit even de Frans-Belgische grens en zal Limburg dus geen wit landschap komen bezorgen. Een paar verdwaalde sfeersneeuwvlokjes zijn niet uitgesloten maar daar blijft het dan ook bij.

Aanvankelijk kunnen we vrij veel middelbare bewolking verwachten. In het tweede deel van de dag zullen er bredere opklaringen verschijnen vanuit het noorden. In het zuiden blijft het bewolkt tot ruim na zonsondergang.

Het blijft wel koud met maxima rond +1°C en nog vóór zonsondergang zal het alweer aan het vriezen zijn.

De wind komt uit het noorden en blijft zwak van kracht.

In de nacht naar donderdag kan het onder brede opklaringen tot matige vorst komen. Dat betekent dus minima van -5°C en lager.

