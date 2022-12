Met de comeback van ‘SOS Piet’ trekt Piet Huysentruyt (60), peetvader van het snuifje zout en het teentje look op tv, opnieuw ten strijde tegen misbaksels. Wij gingen mee in de potten kijken bij Pat Krimson en Loredana. Wat hebben we geleerd? Dat het format nog altijd staat als een huis.