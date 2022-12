Greet Minnen grijpt naast plek in kwartfinales in Limoges

De 25-jarige Kempense verloor in de tweede ronde (achtste finales) tegen het Russische negende reekshoofd Anna Blinkova (WTA 80) in twee sets: 7-6 (7/4) en 7-5. De partij duurde 1 uur en 59 minuten.

Minnen was de enige Belgische die haar opwachting maakte in Limoges. Alison Van Uytvanck (WTA 55), die het toernooi vorig jaar op haar naam schreef, kon noodgedwongen haar titel niet verdedigen door rugpijn. Ook Minnen sukkelde de voorbije maanden met de rug. Limoges is pas haar tweede toernooi nadat ze tussen eind september en begin december out was.