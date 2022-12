Danske Bank pleit schuldig aan fraude in VS en gaat akkoord met 2 miljard dollar schikking

De grootste bank van Denemarken, Danske Bank, heeft in de Verenigde Staten schuldig gepleit aan fraude en is akkoord gegaan met de betaling van in totaal 2 miljard dollar (1,88 miljard euro), om een einde te maken aan de procedures die door verschillende autoriteiten opgestart waren. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt.

De schikking kadert in een grootschalig witwasschandaal. In 2018 maakte Danske Bank bekend dat er in haar filiaal in Estland voor 200 miljard euro aan verdacht geld vanuit Rusland en andere Sovjetstaten verwerkt was.