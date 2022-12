Diest krijgt na hacking noodloket in Scherpenheuvel-Zichem

In het herstel na de hacking van het eigen netwerk krijgt Diest voor het aanvragen en afleveren van documenten de hulp van buurstad Scherpenheuvel-Zichem. Daar kunnen Diestenaren vanaf woensdag 14 december voor een aantal documenten terecht. Het e-loket op de website van Diest is ook weer beschikbaar, wel niet voor alle documenten.

Scherpenheuvel-Zichem richt voor inwoners van Diest in het stadhuis (August Nihoulstraat 13) een noodloket in. Woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur zijn Diestenaren er welkom voor het aanvragen en afhalen van een eID en een kids-ID en voor het aanvragen van een reispas (afhalen blijft in stadhuis Diest). Donderdag van 9 tot 12 uur is in het stadhuis van Scherpenheuvel-Zichem een noodloket voor vreemdelingen ingericht. Die zijn er welkom voor het aanvragen en afhalen van en vreemdelingenkaart, het opstarten van een verblijfsprocedure, een aankomstverklaring en een tenlasteneming. Betalen kan alleen cash.

Aan de loketten in het stadhuis van Diest ben je vanaf donderdag 15 december welkom voor het aanvragen of omruilen van een rijbewijs, een reistoelating minderjarigen, een wettiging van een handtekening en de aangifte van een geboorte. Betalen kan ook daar alleen cash.

E-loket

Via het e-loket op de website van de stad Diest is het aanvragen van een aantal andere documenten al mogelijk: uittreksel uit het strafregister, attesten van gezinssamenstelling, historiek van adressen, leven, nationaliteit, woonst, wettelijk samenwonen, geboorte-, huwelijks- en overlijdensakte, orgaandonatie en ouderlijke toestemming minderjarigen buitenland.

De buitenschoolse kinderopvang en kinderdagverblijf ’t Kevertje zijn normaal open, maar uitsluitend telefonisch bereikbaar. Info: www.diest.be.