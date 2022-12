Eensgezindheid over nood aan meer transparantie in Europees Parlement na corruptieonderzoek

Over de verschillende fracties heen zijn de leden van het Europees Parlement het erover eens dat ze meer transparantie aan de dag moeten leggen. Dat is gebleken tijdens het spoeddebat over de corruptiezaak die het parlement sinds vorige vrijdag teistert.

Al twintig huiszoekingen, vier personen die aangeklaagd zijn, onder wie een oud-lid van het Europees Parlement en een vicevoorzitter, zoveel in beslag genomen geld dat de speurders een nacht moesten doorsteken om alles te kunnen tellen... De parlementsleden kwamen woorden tekort om uiting te geven aan hun woede, frustratie en ontgoocheling.

“Ik ben boos en enorm teleurgesteld over zoveel minachting voor de democratie, onze medeburgers en dit parlement”, zei Assita Kanko (N-VA). Ze vroeg zich af waarom de corrupte politici en andere beklaagden “niet naar Qatar verhuizen, als ze Qatar dan toch willen vertegenwoordigen”.

Kanko was maar een van de vele MEP’s die opriep de regels van het parlement aan te scherpen. “Er moet volledige transparantie komen over alle lobbycontacten in het Europees Parlement”, zei ook Hilde Vautmans (Open Vld). “We moeten de aanbevelingen van onze commissie Buitenlandse Inmenging rigoureus opvolgen, want we zijn een doelwit. We moeten dat beseffen.”

Assita Kanko. — © FRED DEBROCK

Ethisch orgaan

Sophie in ‘t Veld (D66), een Nederlandse fractiegenote van Vautmans, steunt alvast het voorstel van de Europese Commissie voor een ethisch orgaan voor alle Europese instellingen. “Laten we ook ons transparantieregister verbreden tot vertegenwoordigers van derde landen”, vulde ze aan. Vooral dat laatste blijkt nu een teer punt: lobbyisten van de Qatarese - of gelijk welke andere - overheid moeten niet geregistreerd worden als ze contact zoeken met een parlementslid, waardoor die ontmoetingen onder de radar blijven.

Kanko vroeg ook om de parlementaire delegaties voor betrekkingen met andere landen af te schaffen. “Het parlement is geen Club Med. We weten allemaal dat die delegaties waardeloos zijn, de commissies kunnen dat werk doen.”

Nog voor het debat raakte via Knack en Le Soir bekend dat speurders al meer dan 1,5 miljoen euro cash geld in beslag hebben genomen bij oud-parlementslid Pier Antonio Panzeri en Eva Kaili, die dinsdag afgezet werd als vicevoorzitter van het parlement. Met die laatste beslissing heeft het parlement alvast het signaal gegeven dat “Europa niet te koop is”, zei Hilde Vautmans.

Topje van de ijsberg

Volgens Marc Botenga (PVDA) legt het schandaal nog maar het topje van de ijsberg bloot. “Het probleem is structureel. Want telkens we voorstellen om het loon van de Europarlementsleden te verlagen, antwoorden jullie dat ze goed moeten worden betaald, zodat ze niet te corrumperen zijn. Maar dat heeft duidelijk niet gewerkt”, wierp hij zijn collega’s voor de voeten.

“MEP’s die illegaal omgekocht zijn door Qatar, dat is extreem ernstig. Maar MEP’s die legaal beïnvloed zijn door lobbyisten en multinationals, draaideuren, mandaten in raden van bestuur... dat is ook erg. Het wijst op het probleem van de geldcultuur hier: er is nauwelijks of zelfs geen transparantie.” Met hun hoge lonen verliezen de parlementsleden hun zin voor realiteit, besloot Botenga.