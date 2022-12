Geetbets

In de Glabbeekstraat in Geetbets komt er bij verschillende woningen geen water meer uit de kraan. De noodwaterleidingen die er omwille van de werken aangelegd werden, liggen op meerdere plaatsen open en bloot. Koning winter bevroor er het water in de leidingdarmen. “Dit is onbegrijpelijk”, klinkt het bij bewoner Peter. De Watergroep werkt aan een oplossing.