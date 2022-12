Parlement stemt tegen afzetting Zuid-Afrikaanse president na beschuldigingen van omkoping en witwassen

Het Zuid-Afrikaanse parlement heeft tegen een afzettingsprocedure tegen president Cyril Ramaphosa gestemd. In totaal stemden 214 parlementsleden tegen, 148 voor en twee onthielden zich.

De regerende partij ANC sprak vorige week zijn steun uit voor de zeventigjarige Ramaphosa, die van witwassen en omkoping wordt beschuldigd. Het ANC heeft Zuid-Afrika meer dan een kwart eeuw geregeerd en heeft een absolute meerderheid in het parlement.

De Zuid-Afrikaanse president wordt sinds juni in verband gebracht met witwassen en omkoping. Twee weken geleden stelde een parlementaire onderzoekscommissie dat er voldoende aanwijzingen zijn voor een stemming over een afzettingsprocedure tegen de president.

Volgens het rapport zou het staatshoofd, dat sinds 2018 in functie is, zowel een anticorruptiewet als de grondwet hebben geschonden. Zijn woordvoerder Vincent Magwenya noemde het rapport echter “duidelijk gebrekkig”. Ook onafhankelijke juristen bekritiseerden het rapport omdat het grotendeels gebaseerd is op niet-geverifieerde informatie en informatie uit de tweede hand.

De achtergrond van de beschuldigingen is een roofoverval waarbij in 2020 een half miljoen dollar zou zijn gestolen van Ramaphosa’s private veehouderij. De president, ook een succesvol zakenman en multimiljonair, had de overval gemeld, maar niet de verdwijning van het geld.

Zijn voorganger Jacob Zuma, die regeerde van 2009 tot 2018, moest zijn functie neerleggen wegens een corruptieschandaal. Het ANC, dat is voortgekomen uit de voormalige vrijheidsbeweging, regeert Zuid-Afrika sinds het einde van het racistische apartheidsregime in 1994.