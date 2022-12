Bekende Amerikaanse TikTokster (21) gestorven tijdens auto-ongeval: “Ik ga je zo hard missen”

De Amerikaanse TikTokster Ali Dulin (21) is overleden tijdens een auto-ongeval in Florida. De voormalige serveerster van de bekende Amerikaanse keten Hooters was bij haar fans bekend als Ali Spice en had tienduizenden volgers op sociale media. Vorige week kreeg ze nog talloze likes toen ze een video deelde van hoe ze haar 21ste verjaardag had gevierd, nu regent het steunbetuigingen op TikTok en Instagram. “Ik ga je zo hard missen”, schrijft Neyleen Ashley, die modellen voor Playboy rekruteert en Ali omschrijft als haar ‘TikTok-dochter’. “Mijn hart is in duizend stukjes gebroken.”