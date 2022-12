Stoffel Vandoorne maakt voor het eerst kennis met gloednieuwe wagen waarmee hij wereldtitel Formule E zal verdedigen

Hij is pas afgelopen weekend op het FIA-gala gehuldigd als wereldkampioen Formule E, maar Stoffel Vandoorne is nu al volop bezig met zijn titelverdediging. Op zaterdag 14 januari begint in Mexico-Stad immers al het nieuwe seizoen. Vandoorne zal na drie seizoenen bij Mercedes (en één bij diens voorloper HWA Racelabs) nu instappen bij DS Penske: de Rumbekenaar mocht dinsdag zijn nieuwe materiaal voor het eerst uitproberen tijdens de wintertests in Valencia.

Voor het elektrische wereldkampioenschap brengt seizoen 2023 iets nieuws, want de teams treden voor het eerst aan met de derde generatie Formule E-wagens - die de passende naam Gen3 kreeg. Die auto’s zijn nog efficiënter en technologisch geavanceerder dan hun voorgangers en zullen topsnelheden van ruim 320 kilometer per uur kunnen bereiken, waar dat met de Gen2-wagens nog 280 kilometer per uur was.

Vandoorne werd vorig jaar voor de allereerste keer wereldkampioen in de elektrische raceklasse. Hij versloeg daarbij onder meer zijn Nederlandse Mercedes-teamgenoot Nyck de Vries, die in 2023 in de Formule 1 bij AlphaTauri mag rijden. Mercedes verdween na het seizoen echter uit de sport - het team werd overgenomen door McLaren - en Vandoorne besloot om bij DS Penske te tekenen. Daar wordt hij teamgenoot van Jean-Eric Vergne, ook een voormalig F1-rijder: die won de Formule E-titel al twee keer. (Lees verder onder de foto)

Stoffel Vandoorne werd afgelopen weekend gehuldigd als wereldkampioen Formule E. — © Julien Delfosse / DPPI

De rijders kunnen nog tot en met vrijdag hun nieuwe materiaal aan de tand voelen op het circuit van Ricardo Tormo in Valencia, Spanje. Vandoorne reed op de openingsdag de vijfde tijd, teamgenoot Vergne kwam met een zesde plek ook prima voor de dag. De snelste tijd was voor de Duitser Maximilian Günther, die voor het nieuwe team van Maserati rijdt.

Het nieuwe Formule E-seizoen telt 16 races en begint in Mexico-Stad op 14 januari 2023. Het seizoen eindigt met een dubbele manche in Londen op 29 en 30 juli.