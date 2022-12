Studeren vanaf volgend jaar 11% duurder, Sels: "Hogere inschrijvingsgelden voor studenten van wie de ouders meer verdienen?"

Studenten die zich volgend academiejaar aan de universiteit of hogeschool inschrijven moeten 11% meer betalen dan dit academiejaar. Wie een normaal traject volgt, betaalt vanaf nu 1092 euro per jaar. De stijging is het gevolg van de Vlaamse Codex Hoger Onderwijs. Die zorgt dat het inschrijvingsgeld over alle universiteiten en hogescholen gelijk is, maar ook dat het inschrijvingsgeld mee stijgt als het leven duurder wordt. De KU Leuven vindt de indexering nodig, maar de rector wil wel praten over een systeem waar studenten met ouders die meer verdienen, ook meer betalen.