Idyllische beelden: Wereldbekercross in Val di Sole zal net zoals vorig jaar sneeuwfestijn worden

Na het uitstapje in Ierland afgelopen weekend zoeken de veldrijders dit weekend weer een exotisch oord op voor de Wereldbeker. Zaterdag trekken ze naar Italië voor de cross in Val di Sole, en dat zal net zoals vorig jaar op een sneeuwtapijt gebeuren. De organisatie van de Wereldbeker tweette dinsdag enkele beelden waarop te zien is hoe het parcours met een wit laagje bedekt is, volgens de laatste weerberichten zal dat ook niet verdwijnen.

Het parcours ligt in Vermiglio, op zo’n 1.200 meter boven zeeniveau. Vorig jaar was Wout van Aert de beste op de besneeuwde ondergrond in Val di Sole. Dit jaar ontbreekt de Belgische kampioen, net als wereldkampioen Tom Pidcock. Mathieu van der Poel maakt de oversteek naar Italië wel na zijn stage in Spanje: de Nederlander is logischerwijze ook topfavoriet. Laurens Sweeck leidt momenteel de Wereldbeker met 266 punten: dat zijn er 17 meer dan Eli Iserbyt en 41 meer dan Michael Vanthourenhout.

Bij de vrouwen zal opnieuw gekeken worden naar Fem van Empel, die zes van de negen reeds gereden Wereldbekermanches dit seizoen won en vorig jaar ook al de beste was in Val di Sole - het was toen haar allereerste zege in de Wereldbeker. Van Empel heeft in het klassement al een enorme voorsprong van 105 punten op Puck Pieterse, nummer drie Denise Betsema staat al 149 punten in het krijt.