‘James, de musical’ wordt show in Lotto Arena

Tijdens de liveversie van James the musical, zoals het dan heet, worden de rollen omgekeerd. De gasten treden op in hun eigen musical, terwijl ze in de tv-versie naar andere artiesten kijken die fragmenten uit hun leven vertolken. Er wordt voor de liveversie ook nog een ‘mystery guest’ aangekondigd.

“Ik vind het bijzonder spannend om naast zoveel talent te mogen staan”, zegt James Cooke, die in de Lotto Arena ook het intronummer Het leven is een musical officieel als single zal voorstellen. James the musical wekte al internationale interesse. Het programma won in Londen al de Gouden Roos als best studio entertaiment-programma en de prijs van ‘beste factual entertainment format’ in Cannes.

Tickets zijn nu al te bestellen via www.goplay.be/tickets.