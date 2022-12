Onze tv-tips: gevechten, een trouwe hond en een hulpeloze vrouw

Why we fight?

Canvas, wo, 22.45u

Als we zonder woorden raken neemt het lichaam het over. Tot zover zijn de dansers Berengere Bodin, Samir M’Kirêch en TK Russell het eens als je hen vraagt: waarom vechten wij? Vanuit hun persoonlijke ervaringen gaan ze op zoek naar het waarom van geweld in de wereld, maar ook het geweld in zichzelf. Een verhelderende documentaire van Belgische-Duitse makelij die tot nieuwe inzichten stemt. (tove)

Hachi: a dog’s tale

Play5, wo, 20.30u

Een van die populaire films die steeds tijdens de kerstperiode worden uitgezonden. Richard Gere speelt een professor die een achtergelaten puppy aantreft in het station en hem meeneemt. De hond wordt de beste vriend van de man. Wanneer de professor op een dag niet terugkeert, gaat de hond 9 jaar lang op hetzelfde tijdstip naar het station om zijn baas op te wachten. Een hartverwarmende film. (tove)

Verslaafd

VTM2, wo, 22.35u

Heel wat mensen hebben een verslaving, zo ook de Nederlandse Fanny. Ze is al jaren verslingerd aan crack en oxycodon. Haar twintigjarige dochter Joanita wil haar moeder terug. Fanny woont al 9 jaar op een kamertje bij een ex-vriend waar ze continu gebruikt. Dit populaire Nederlandse realityprogramma probeert haar daar weg te halen en op haar in te praten om professionele hulp te zoeken. (tove)