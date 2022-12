Beste speler van NBA krijgt voortaan de Michael Jordan Trophy

De beste speler uit de Noord-Amerikaanse basketcompetitie NBA wordt vanaf nu onderscheiden met de Michael Jordan Trofee. Het is een eerbetoon aan de Amerikaanse basketlegende. Jordan werd tussen 1988 en 1998 zelf vijf keer uitgeroepen tot MVP (most valuable player) en zes keer tot MVP van de finals. “MJ” schreef geschiedenis met de Chicago Bulls, die hij naar zes titels leidde.

In de trofee zijn tal van verwijzingen naar de carrière van de intussen 59-jarige Jordan verwerkt. Zo zijn onder meer de lengte (23,6 inches of 60 cm) en het gewicht (23,6 pounds of 10,7 kg) gelinkt aan zijn rugnummer 23 en aantal NBA-titels (6). Jordan, vandaag voorzitter van de Charlotte Hornets, keurde het ontwerp van de trofee zelf goed. Het symboliseert iemand die wil uitblinken, maar de basketlegende wilde niet dat het beeld op hem zou lijken.

De voorbije twee jaar werd de Serviër Nikola Jokic uitgeroepen tot MVP.

De NBA besliste daarnaast de trofee voor beste verdediger voortaan te vernoemen naar Hakeem Olajuwon, een twaalfvoudig All-Star die nog steeds de ranking aanvoert qua blocked shots. De Wilt Chamberlain Trofee is bestemd voor de beste nieuwkomer (rookie) en verwijst naar de legendarische basketter die in zijn eerste seizoen in 1959-1960 meteen ook MVP werd.