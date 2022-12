Herk-de-Stad

De tarieven voor het gebruik van sporthal Herkules in Herk-de-Stad gaan in januari fors omhoog. Dat is in de gemeenteraad beslist, zeer tegen de zin van de oppositiepartijen N-VA en NIEUW. “Gewoon een indexaanpassing, nadat de tarieven jarenlang ongewijzigd zijn gebleven”, reageert de meerderheid.