Droneteam politie Carma deelt expertise op internationale conferentie in Parijs

Drie dronepiloten van de politie Carma zijn maandag en dinsdag naar een internationale droneconferentie in Parijs gegaan om hun expertise te delen. Carma was ook genomineerd voor een tussenkomst bij een wedstrijd van KRC Genk waarbij ze met de drone supportersgroepen uit elkaar konden houden. Al greep het droneteam net naast de prijs.

De politie Carma schafte in 2011 als eerste Belgische politiezone een drone aan. Elf jaar later beschikt de zone over vijf verschillende toestellen en tien dronepiloten. “Door de jarenlange ervaring heeft onze zone ook de nodige expertise rond drones opgebouwd, op operationeel, technisch en juridisch vlak”, zegt korpschef Geert Verheyen.

In 2022 gingen de drones van de politie Carma net geen 100 keer de lucht in voor een operationele opdracht. Dat betekent dat de toestellen gemiddeld twee keer per week ingezet worden. Dat gebeurt onder meer voor crowd control, traffic control, warmtemetingen in gerechtelijke dossiers en het in kaart brengen van zware ongevallen. De drone is in die gevallen onmisbaar voor de tactische ondersteuning, accurate beeldvorming, bewijsvoering en evaluatie.

© Politie Carma

Voetbalwedstrijd

De politie Carma gaf al regelmatig drone-advies aan andere Belgische politiezones. Om hun expertise ook internationaal te delen, zakten drie dronepiloten maandag en dinsdag af naar Parijs voor een internationale droneconferentie. Ze gaven er een uiteenzetting en lichtten onder meer een case toe waarbij de drone cruciaal bleek. Het ging om een risicovoetbalwedstrijd van KRC Genk, waarbij de politie dankzij de dronebeelden een confrontatie tussen de rivaliserende supportersgroepen kon vermijden. Achteraf bleken de beelden samen met de opnames op de grond ook een meerwaarde voor het identificeren van verdachten.

Carma werd voor die tussenkomst ook genomineerd in de categorie ‘Best Drone Response to a Police OPS’. De jury koos de meest uitdagende politie-opdracht waarbij de drone zo doeltreffend mogelijk werd ingezet om een verdachte veilig te arresteren. Helaas greep de Limburgse politiezone net naast de prijs en ging die naar een Braziliaanse inzending.