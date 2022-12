PODCAST. De Roosburgramp, deel 2: “Doodsklokken in plaats van Kerstmis”

In 1958 wordt er in Riemst en omstreken geen Kerstmis gevierd, want op 23 december vallen in Zichen-Zussen-Bolder 18 slachtoffers bij de instorting van de Roosburg. Dat de voormalige mergelgroeve niet eerder bezweek, mag een wonder heten.

Het was slechts een kwestie van tijd eer de jarenlange roofbouw in de groeve op een dag de berg zou doen barsten. Dat vertelt ereburgemeester Jan Peumans, die zelf een neef verloor bij de instorting van de Roosburg, in deel 2 van deze laatste ‘Het Rampenplan’-podcast. “Ik heb het drama van de Roosburg in Zichen-Zussen-Bolder toch wel voor een stuk meegemaakt als een manneke van bijna acht jaar, omdat een neef van mij, Willy Duchateau, toen is doodgebleven. Eén van de grote oorzaken van die instorting is dat men in de loop der jaren de steunpilaren van de groeve steeds meer is gaan uithollen. Want terwijl men eerst met een stootkar en daarna met paard en kar de mergel ging ontginnen, werden er uiteindelijk lichte vrachtwagens gebruikt. Dus die gangen moesten breder. Met alle gevolgen van dien, natuurlijk. Ik bedoel: dat was roofbouw plegen op die ondergrond. En als die pilaren dan scheuren, geeft dat een domino-effect, hé.”

Jan Peumans verloor zijn neef Willy Duchateau bij de Roosburgramp. — © RR

“Overal begrafenissen”

Rita Jongen (78) heeft dat aan den lijve mogen ondervinden, op dinsdag 23 december 1958. Het drama gebeurde twee dagen voor Kerstmis, en van feesten was er dus allesbehalve sprake in het dorp, vertelt Rita. “In plaats van kerstbellen, luidden de doodsklokken… ‘t Was begrafenis in Zussen, ‘t was begrafenis in Zichen... Ja, iedereen stond daarbij stil, hé. Er waren mensen van overal die wel iemand verloren waren, of die iemand kenden die gestorven was. Overal waar je ging, het ging altijd over de instorting in Zichen.”

“Er is jarenlang roofbouw gepleegd in de mergelgroeve, met alle gevolgen van dien” Jan Peumans, ereburgemeester Riemst

“Olleke, bolleke, rebusolleke”

Achttien mensen lieten het leven, van wie er nog steeds elf onder het puin van de Roosburg liggen. “Ja natuurlijk, dit is wel een hele zware ramp geweest”, vertelt Jan Peumans. “Maar ja, dat hoge aantal doden is ook voor een stuk te verklaren door de toenmalige voorschriften op het gebied van arbeidsveiligheid. Dat was olleke, bolleke, rebusolleke, hé.”

