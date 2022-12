Houthalen-Helchteren

Wie naar de nieuwe film van De Buurtpolitie gaat kijken, zou de bank die overvallen wordt kunnen herkennen. Want als er geen camera’s draaien, worden er geen bankbiljetten uitgewisseld, maar identiteitskaarten en rijbewijzen. “Er was al eerder interesse in het Nieuw Administratief Centrum (NAC) in Houthalen-Helchteren als decor”, zegt burgemeester Alain Yzermans.