Ontslagen Spaanse bondscoach Luis Enrique vindt dat hij één speler beter had thuisgelaten voor WK: “Hij bracht niet wat ik verwacht had”

Luis Enrique is tijdens een stream op Twitch - waarop hij de voorbije weken regelmatig vragen van fans beantwoordde - nog even teruggekomen op de prestaties van Spanje op het WK in Qatar. De Spaanse bondscoach werd aan de deur gezet en is intussen al vervangen door Luis de la Fuente. Enrique vertelde tijdens de stream onder andere dat hij één speler beter thuis had gelaten.

Spanje begon denderend aan het WK met een 7-0-zege tegen Costa Rica, maar daarna speelde het gelijk tegen Duitsland en werd er verloren van Japan. In de achtste finales liet het zich vervolgens op strafschoppen ringeloren door Marokko. “Eén speler had ik beter thuisgelaten”, klonk het bij Enrique. Over welke speler hij het heeft, wilde hij niet kwijt. “Ik ga niet zeggen wie het is, maar uiteindelijk bracht hij niet wat ik van hem had verwacht. Ik had beter een andere speler opgeroepen.”

Enrique had in zijn stream ook nog lovende woorden voor middenvelder Pedri. “Hij is als Harry Potter. Hij doet aan magie. Hij is krankzinnig, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Hij verraste me, maar tegelijkertijd ook niet. Als ik hem zelfs op moeilijke momenten zie spelen, is de dichtstbijzijnde speler die ik heb gezien zoals hij Iniesta. Maar hij heeft geen vergelijkingen nodig.”

Spanje won tussen 2008 en 2012 het WK en twee EK’s, maar is sindsdien op zoek naar diezelfde hoogvorm. Op het WK acht jaar geleden werd het als titelverdediger in de groepsfase al uitgeschakeld en zowel vier jaar geleden als nu waren de achtste finales het eindpunt. Op het EK vorig jaar bereikten de Spanjaarden onder het bewind van Enrique wel de halve finales, maar na de uitschakeling in Qatar moest de ex-coach van Barcelona het veld ruimen.