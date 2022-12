Het nieuwstedelijk schreeuwt om actie: “Niets zo besmettelijk als iemand die zonnepanelen legt”

“Bedankt mama, dat je dit doet voor mij.” Dat was wat de 11-jarige dochter zei aan haar mama, actrice Sara Vertongen, toen ze een nacht in de cel belandde na klimaatprotest. In het theaterstuk ‘9,6 (een verweer)’ voert Vertongen een vurig pleidooi voor actie.

De 9,6 in de nieuwe voorstelling van Het nieuwstedelijk verwijst naar meerdere dingen: het kostte 9,6 miljard dollar toen het schip Ever Given het Suezkanaal blokkeerde. 9,6 miljard dollar is de boete die oliemaatschappij Chevron moest betalen na jarenlange vervuiling van de Amazone in Ecuador. En in 2050 moet onze planeet 9,6 miljard monden voeden.

© Boumediene Belbachir

Regisseur Stijn Devillé (48) laat zijn collega en actrice Sara Vertongen verschillende stemmen vertolken in het stuk: die van een klimaatwetenschapper, de premier, een jonge activiste maar ook die van Vertongen zelf. “Sara is lid geworden van Extinction Rebelllion door de blijvende impasse op het vlak van klimaatactie. Zo verder gaan, richting droogte en klimaatoorlogen, biedt geen toekomst aan haar kind. In 2019 werd ze opgepakt bij een actie in Brussel en moest ze een nacht de cel in. Plots besefte ze: ‘shit, mijn dochter is alleen thuis’. Maar toen kwam dus het bewuste telefoontje om haar te bedanken.”

Zandkorrels

Er staat één acteur op het podium, één mens. Symbolisch belangrijk. “Maar we willen met het stuk niet de verantwoordelijkheid afschuiven op het individu”, zegt Devillé. “Oplossingen en actie moeten komen van de overheid en bedrijven, maar als individu kiezen we wel zelf onze politici en bepalen we zelf aan welk bedrijf we geld uitgeven en welk niet.”

© Boumediene Belbachir

Devillé denkt niet dat ‘9,6 (een verweer)’ preken voor de eigen parochie is. “Nee, want niet iedereen die naar het theater komt, heeft zonnepanelen op zijn dak liggen en niet iedereen gebruikt zijn fiets om naar het werk te gaan. Als één iemand beslist om niet voor 29 euro naar Barcelona te vliegen, maar een andere oplossing te zoeken, is dat al een effect. We gebruiken de Sorite paradox in het stuk. Een zandberg bestaat uit miljarden korrels. Neem één zandkorrel weg en je ziet geen verschil. Neem er twee weg en je ziet ook niks veranderen, maar blijf dat consequent doen en je zal zien dat de berg uiteindelijk geen berg meer is. Er is niks zo besmettelijk als iemand die in een wijk als eerste zonnepanelen legt op zijn huis. Dan komen de buren eens kijken en praten en dan zie je dat ook anderen volgen. Gedrag steekt anderen aan.”

© Boumediene Belbachir

Ondertussen werken ze bij Het nieuwstedelijk zelf aan hun ecologische afdruk. Ze hergebruiken materialen en kostuums, ze switchen naar led voor theaterlicht en pakken hun transport aan. “We gebruiken zo veel mogelijk het openbaar vervoer en als dat niet lukt, doen we aan autodelen.”

Op 17/12 C-mine Genk, op 19, 20 en 21/12 De Nieuwe Zaal Hasselt. Alle data: www.nieuwstedelijk.be