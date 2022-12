Zulte Waregem nipt onderuit in oefenmatch tegen Union

De thuisspelers probeerden meteen te reageren en uiteindelijk bediende Gano knap Fadera die gelijkmaakte. Even later bediende Gano dan weer Hallaert maar zijn poging belandde in het zijnet op het halfuur moest Moris nog vol aan de bak bij een strakke kopbal van de alomtegenwoordige Gano.

Vlak na de eerste korte pauze stak Union nog eens de neus aan het venster. Nieuwkoop zette goed voor vanop rechts maar Bossut kon redding brengen op de prima kopbal van Vanzeir. Even later moest de doelman van Essevee alweer vol aan de bak toen Teuma uitpakte met een verraderlijke afstandspoging.

Het was in deze fase van de partij voor Essevee vooral overleven maar na den prima actie van Fadera, kwam Diop in scoringspositie maar hij besloot over. Halfweg hielden beide teams elkaar perfect in evenwicht. Leye bracht vervolgens een nieuw elftal tussen de lijnen voor het tweede uur. Daarbij één opvallende naam: Nill De Pauw traint mee bij Essevee en mocht ook opdraven tegen Union.

Puertas zorgt voor de beslissing

Deze derde periode leverde weinig doelgevaar op. Offor kreeg wel nog twee mogelijkheden maar de Nigeriaan miste wat meeval bij de afwerking. Union stelde daar aanvankelijk weinig tegenover. Puertas probeerde het dan maar met een afstandsschot maar dat miste de juiste richting. Even later moest Miroshi een schot van Nilsson van de lijn keren en bij de daaropvolgende hoekschop stond Bostyn pal bij een kopbal van diezelfde Nilsson.

Bij aanvang van het vierde kwart moest Bostyn meteen tussenbeide komen op een schot van Dony. Toen Ecker even later voor hem opdook, bracht de Essevee-goalie opnieuw redding maar toen Lapoussin zich door de thuisdefensie wurmde, bediende hij knap Puertas die Bostyn kansloos liet (1-2).

Essevee reageerde via De Pauw maar zijn voorzet werd door Offor te zwak ingekopt. Aan de overkant voorkwam Bostyn nog een derde Brussels doelpunt toen Safari zijn kans ging. Kort voor affluiten was Zulte Waregem nog eens gevaarlijk: Sangaré onderschepte de bal en speelde Demuynck aan maar zijn schot werd gepareerd door Imbrechts. De laatste kans was nog voor Miroshi maar Imbrechts neutraliseerde zijn pegel met een beenreflex.

Opstelling Zulte Waregem:

1e uur: Bossut, Sørmo, Derijck, Lopez, Vigen, Diop, Rommens, Fadera, Ndour, Hallaert en Gano

2e uur: Bostyn, Sissako, Sangaré, Palumets, Tambedou, Miroshi, De Pauw, Offor, Braem, Capelle (105’ Demuynck) en Thiam

Opstelling Union:

1e uur: Moris, Kandouss, Burgess, Van der Heyden, Nieuwkoop, Lazare, Rodrigues, Teuma, Adingra, Vanzeir, Boniface.

2e uur : Pirard (90’ Imbrechts), François, Sykes, Machida, Dony, Puertas, El Azzouzi, Huygevelde, Lapoussin, Eckert Ayensa, Nilsson (100’ Safari)

Doelpunten:

6’ Vanzeir 0-1, 22’ Fadera 1-1 en 95’ Puertas 1-2

(ssg)