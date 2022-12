Daar is het volgende slachtoffer van B&B Hotels-KTM: oudgediende Pierre Rolland hangt fiets aan de haak

Pierre Rolland (36) zet een punt achter zijn wielercarrière. Dat heeft de Fransman dinsdag in een filmpje aangekondigd op zijn sociale media. Helemaal gepland blijkt het afscheid niet te zijn. “Ik had gehoopt dat het avontuur nog een beetje kon doorgaan, maar het lot heeft er anders over beslist.”

Rolland hangt iets vroeger dan voorzien zijn fiets aan de haak, hierdoor gedwongen doordat recent de stekker werd getrokken uit zijn team B&B Hotels-KTM. Hij had bij de Franse ploeg nog een contract voor 2023, maar was nu vlak voor het nieuwe seizoen genoodzaakt op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever.

“Ik was 16 jaar profrenner. Ik heb 13 keer de Ronde van Frankrijk gereden en was er ook bij in de Giro en de Vuelta. Ik heb honderdduizenden kilometers afgelegd in Frankrijk en elders in de wereld”, vertelt Rolland in een videoboodschap. “Ik had gehoopt dat het avontuur nog een beetje kon doorgaan, maar het lot heeft er anders over beslist. (...) Nu begint een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Ik heb nog veel mooie projecten. Ik zal jullie snel op de hoogte brengen.”

Rolland, die in zijn carrière ook nog voor Crédit Agricole, Bbox Bouygues Telecom, Team Europcar en Cannondale reed, won in zijn carrière twee etappes in de Ronde van Frankrijk en een rit in de Giro. In 2014 werd de Fransman vierde in de Giro. Drie keer eindigde de klimmer in de top tien van de Tour (8e in 2012, 10e in 2011 en 2015). Verder staan op zijn palmares de Ronde van de Sarthe (2013) en de Ronde van Castilië (2015).