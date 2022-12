Dilsen-Stokkem/Leuven

Opnieuw goed nieuws voor Mila (1,5): het ziekenfonds betaalt de operatie in Duitsland terug. “Een opluchting”, reageert mama Debbie Geerkens. “De 100.000 euro die we hebben ingezameld, schenken we aan andere kindjes met kanker, via de goede doelen die ons geholpen hebben.”