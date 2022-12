Sterrennacht in basisschool Kosmos in Zonhoven

Schitteringen in de ogen van de ontdekkers van Kosmos, zij zagen hun school omgetoverd worden tot een gezellige indoor wintermarkt.

Op zaterdag 10 december opende Basisschool Kosmos in Zonhoven de deuren voor hun Sterrennacht. Honderden lichtjes, betoverende sterren en prachtige winterbomen : de perfecte formule voor een gezellige familieavond.Groot en klein was welkom om te flaneren langs verschillende kraampjes, te proeven van heerlijke versnaperingen en te genieten van verschillende kinderspelen, waaronder een heuse kinderdisco.Wafels, soep en kerstballen werden bovendien verkocht ten voordele van De Warmste Week 2022, de opbrengst geven de leerlingen persoonlijk af in Hasselt.