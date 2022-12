Eten, drinken en verzoeknummers voor De Warmste Week

Vrijdag 16 december wordt er in De Kapelanij in Borgloon een afterwork party georganiseerd. De opbrengst gaat naar De Warmste Week.

De week voor Kerstmis is traditioneel De Warmste Week. Het epicentrum van De Warmste Week is dit jaar in Hasselt en dat inspireert tal van Limburgse ondernemers, verenigingen en vrijwilligers om een actie op het getouw te zetten. Dat is ook het geval bij Dirk Knaepen, uitbater van De Kapelanij in Borgloon. “We beginnen aan de afterworkparty om 17 uur. De deelnameprijs bedraagt 5 euro. Behalve lekker eten, een glaasje wijn en/of een biertje drinken kan je voor 2.5 euro een nummer aanvragen. De volledige opbrengst gaat naar De Warmste Week.”Foto: De Broodplank