Leerkracht Ine Meers uit Tongeren haalt shortlist Klasseprijs

Kunst en wiskunde gaan hand-in-hand. Denk maar aan de geometrische vormen in de architectuur of de ingewikkelde schilderijen van Escher. Toch houdt het onderwijs de onderwerpen vaak gescheiden. Ine Meers uit Tongeren maakte voor haar bachelorproef een uitbreidingsbundel voor leerlingen van de eerste graad ASO waarin cultuur en wiskunde kunnen samenkomen. Zo kunnen leerlingen cultuur en kunstwerken bestuderen vanuit een wiskundig perspectief. Ze wist met haar thesis alvast de jury van Klasse te overtuigen en haalde de finale van de Klasseprijs. Zo maakt ze kans op een prijs van 1.000 euro.Of Ine Meers in de prijzen valt, wordt duidelijk bij de uitreiking van de Vlaamse Scriptieprijs en deelprijzen op dinsdagavond 20 december in het Stadhuis van Brussel. De Klasseprijs zal er worden uitgereikt in de aanwezigheid van Vlaams minister van wetenschap Jo Brouns.