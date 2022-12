Ook al ben je ‘happy single’, de feestdagen blijven een vervelende periode: waarom is dat en hoe ga je ermee om?

Happy single of niet: tijdens de feestdagen krijg je gegarandeerd de vraag wanneer dat nieuwe lief komt. Moeder, tante of nonkel polst vast met de beste bedoelingen, maar intussen zit je er wel mee verveeld en krijgt kerst- of oudejaarsavond mogelijk een wrange vibe. Hoe reageer je gepast? En als je jezelf niet zo comfortabel voelt als vrijgezel, hoe kom je dan de eindejaarsperiode vlot door? Relatietherapeuten geven hun tips.