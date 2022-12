Vacature voor nieuwe Belgische bondscoach staat open: “We zoeken een ‘serial winner’”

Met de publicatie van de vacature op alle KBVB-kanalen heeft de KBVB dinsdag het selectieproces voor een nieuwe bondscoach officieel opgestart, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond dinsdag bekend in een persmededeling. De bond geeft aan dat het op zoek is naar een fulltime bondscoach.

De KBVB geeft aan dat “alle elementen aanwezig zijn om in de toekomst succesvol te blijven”. Bij de criteria staat dat de nieuwe bondscoach resoluut ambitieus moet zijn en moet beschikken over internationale ervaring op topniveau, voetbaltactische kennis en inzichten en de juiste persoonlijke vaardigheden. “Hij weet hoe in te zetten op het creëren van een hechte groep en hoe jonge spelers te integreren. De voetbalbond is op zoek naar een tactisch expert die zijn keuzes ondersteunt met data, technologie en objectieve parameters en gebruikmaakt van de sportieve expertise en structuur van de KBVB”, valt er nog te lezen in de persmededeling.

De kandidaturen kunnen tot 10 januari 2023 ingezonden worden, waarna het selectieproces opgestart zal worden. De voetbalbond gaat daarnaast ook op zoek naar een Sports Director Elite Football, die de nationale teamcoaches zal aansturen en de voetbalvisie moet bewaken voor de verschillende teams.

“We blijven bijzonder ambitieus”

“We hebben met de Taskforce de voorbije dagen uitgebreid de tijd genomen om de sportieve situatie te evalueren”, vertelt Peter Bossaert, de CEO van de Belgische voetbalbond. “We zitten unaniem op dezelfde lijn en blijven bijzonder ambitieus. We geloven sterk in deze generatie voetballers. De KBVB gaat nu enerzijds op zoek naar een nieuwe topcoach die ons naar nieuwe successen moet leiden. Anderzijds zal het technisch hart in de toekomst door een duo geleid worden en versterkt met een zuiver voetbalprofiel met internationale ervaring op topniveau.”