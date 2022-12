Tennissen? Nooit gedaan. Ook niet het gevoel dat er een groot talent in me schuilt. Maar de Tennis Pro, een schattige, gele vibrator in het assortiment van Smile Makers, bewijst dat ik wel Monica Seles-waardige kreten in mij heb. Deze tennisleraar is een klein seksspeeltje met een opbouwend tempo, dat je vastberaden een grand slam bezorgt. Wij deden de test.