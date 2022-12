Apéro van de chef: dit vegan hapje met tonijn van Foglia is perfect voor visliefhebbers

Omdat het aperitief ons favoriete deel van de eindejaarsfeesten is, zochten we inspiratie bij vier Limburgse koks of foodies. Morena Calianno van het veganistische restaurant Foglia belooft visliefhebbers een hapje om duimen en vingers bij af te likken en kiest voor vegan tonijn.

Morena Calianno (31) uit Genk opende in november samen met haar vriend het veganistische restaurant Foglia in de Vennestraat. Ze geeft haar gerechten een Italiaanse twist en creëert herkenbare gerechten die de stap naar vegan eten zo klein mogelijk maken. “Vlees- en viseters geven in ons restaurant vaak aan dat ze het verschil nauwelijks proeven. Dit hapje met vegan tonijn is een perfect alternatief voor vis tijdens de feesten.”

© Tasja Van Rymenant

Ingrediënten voor 8 hapjes

1 pakje vegan tonijn van Vegan Zeastar (verkrijgbaar in het vegan vriesvak bij Jumbo) voor ongeveer 8 hapjes

2 eetlepels sojasaus

2 eetlepels sesamolie

2 eetlepels sushi-azijn

8 radijsjes

60 gram edamame

50 milliliter azijn

vegan mayonaise

wasabipasta

50 gram suiker

sesamzaadjes

Voor de presentatie

8 bamboebootjes (verkrijgbaar bij AVA of sommige filialen van Action)

© Tasja Van Rymenant

Zo maak je het hapje

Begin de avond voor het feest met het marineren van de tonijn en het pekelen van de radijsjes. Open het pakje vegan tonijn en snijd plakjes (nog geen blokjes) van ongeveer 1 centimeter breed. Leg de plakjes op een laag schaaltje. Voor het maken van de marinade meng je 2 eetlepels sojasaus, 2 eetlepels sushi-azijn en 2 eetlepels sesamolie in een kommetje. Marineer de plakjes goed, met een lepel of met je handen zodat ze volledig bedekt zijn. Dek het geheel af met folie en bewaar koel tot de hapjes gemaakt worden.

Snijd de radijsjes in plakjes van 3 millimeter dik. Laat 50 milliliter water met 50 milliliter azijn en 50 gram suiker koken op een laag vuurtje tot de suiker volledig is opgelost. Giet dit mengsel daarna over de radijsjes en laat ze goed afkoelen. Dek de radijsjes in de vloeistof af en zet ze weg in de koelkast.

Kook de edamameboontjes enkele minuten in gezouten water tot ze voldoende beetgaar zijn. Giet er koud water over en bewaar ze vervolgens koel.

De wasabimayonaise maakt je als volgt: meng 2 eetlepels vegan mayonaise met een theelepel wasabipasta in een kommetje. Dat doe je best met een garde, maar kan ook met een vork of lepel. Graag wat meer pit? Hoe meer wasabi, hoe pittiger. Schep het mengsel in een spuitzak of dresseerbusje en bewaar in de koelkast.

Het moment dat je de hapjes gaat serveren: schik de bootjes eventueel op een leuke houten plank of dienblad. Snijd de tonijnplakjes eerst in blokjes van een halve centimeter en roer de overgebleven marinade goed door met de blokjes zodat alles nog eens bedekt wordt. Schep vervolgens een eetlepel tonijn in elk bootje en verdeel de eventueel overige blokjes over de bootjes. Leg daarna de edamameboontjes in de bootjes. Je kan ze best mooi verspreiden over de blokjes, zodat de tonijn nog zichtbaar blijft. Spuit kleine toefjes van de wasabimayonaise ter grootte van een erwt in hoekjes zonder boontjes of tonijn. Zorg dat je goed doseert: ongeveer 5 à 6 toefjes per bootje. Haal ten slotte de radijsjes uit het water en schik ze rechtop tussen de blokjes. Je kan ze ook tegen de crème laten leunen. Nog één lepeltje geroosterd sesamzaad om het hapje af te werken. Cruelty free en feestelijk: smakelijk!

Foglia, Vennestraat 203 in Genk. Open: wo t.e.m. zo 17.30-23 uur. Info: www.foglia.be