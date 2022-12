Huiszoekingen bij Duitse klimaatactivisten op verdenking van “lidmaatschap criminele organisatie”

In verschillende regio’s in Duitsland hebben de autoriteiten dinsdag huiszoekingen verricht bij klimaatactivisten van de actiegroep Letzte Generation (Laatste Generatie). De politie arresteerde tot dusver niemand maar verdenkt de activisten ervan een “criminele organisatie” te hebben gevormd. Dat heeft het openbaar ministerie dinsdag bevestigd.

Het gaat om elf invallen bij minstens elf verdachten die deel uitmaken van Letzte Generation. Daarbij namen agenten laptops en smartphones in beslag, laat de klimaatgroep weten op Twitter. Letzte Generation voerde de afgelopen maanden acties in musea en richtte zich recent ook op start- en landingsbanen van luchthavens door die te blokkeren.

Verschillende aanvallen op oliepijpleidingen in de gemeente Schwedt in de deelstaat Brandenburg in april en mei vormden de aanleiding voor het onderzoek, zegt het parket. Tijdens sommige van die aanvallen werd de olietoevoer naar een raffinaderij onderbroken.