ANALYSE. Een spelersmakelaar die mee eigenaar wordt van een basketbalclub: dat stemt tot nadenken

Luik is een traditieclub in de Belgische basketbalgeschiedenis met veel legendarische spelers en coaches. Een mooi palmares ook: in 1977 werd het als Standard Luik kampioen en in 2004 veroverde Luik de Belgische Cup. Dat deze club door een Amerikaanse investeringsmaatschappij van de ondergang wordt gered, is dus een goede zaak. Dat een buitenlandse firma een Belgische basketbalclub overneemt, daar is ook niets mis mee.