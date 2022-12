Beurswaakhond waarschuwt voor “eenzijdige, gevaarlijke boodschap” in reeks over cryptomunten op Streamz

De reeks ‘Is crypto het nieuwe goud?’ komt op 18 december pas op Streamz, maar de FSMA heeft de reeks al van het productiehuis Het Konijn gekregen. Eerder had de beurswaakhond kritiek geuit op ‘Fire’, een andere reeks van hetzelfde productiehuis. De openbare omroep VRT haalde dat programma uiteindelijk offline toen bleek dat sommige personages zich met onfrisse praktijken bezighielden.

De nieuwe reeks geeft volgens de FSMA “een vrij eenzijdig beeld van de cryptowereld”. Zou zou pas in aflevering drie aandacht gaan naar fraude met cryptomunten. De makers voegden wel een disclaimer toe om kijkers te waarschuwen, maar geven volgens de beursregulator nog onvoldoende aandacht aan bepaalde risico’s.

“De boodschap die blijft hangen, is dat het ‘op het einde goed zal komen, dus investeer toch maar in crypto voor de lange termijn’ en dat is een gevaarlijke boodschap, zeker op een ogenblik van grote turbulentie in de cryptowereld”, aldus de FSMA.

In een reactie aan de krant De Standaard liet maakster Cheeru Mampaey weten dat het doel niet was om aan onderzoeksjournalistiek te doen. “Ik maak programma’s zoals ik ze zelf graag zie. Entertainend, perfect voor na een lange dag. Het was nooit de bedoeling een educatief programma te maken, wel een inkijk te geven in het leven van mensen die dag in dag uit met ­crypto bezig zijn.”