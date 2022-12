Dé stem van het WK darts, die letterlijk iedereen herkent: “Je zou bijna een kaartje kopen om hem 180 te horen schreeuwen”

Het WK darts in Londen is in volle gang nu de 1/8ste finales betwist worden. Het zijn momenteel drukke dagen voor de beste darters ter wereld, maar ook voor de zogenaamde ‘callers’. De mannen aan de microfoon die de rekensommen maken en luidkeels “one hundred and eightyyyyy” roepen bij een 180 score. De bekendste van allemaal is Russ Bray, ook wel ‘The Voice’ genoemd.

Een scheidsrechter bestaat niet echt in het darts. De caller roept onder anderen de scores af en wie er eerst mag beginnen aan een leg. Maar veel meer verantwoordelijkheid heeft iemand als Russ Bray niet meteen.

“Als iemand iets bij het voetbal doet dat niet mag, krijgt die een gele kaart”, aldus dartsicoon Raymond van Barneveld bij Viaplay. “En als dat twee keer gebeurt, mag je het veld af. Hier mag gewoon alles. We noemen de caller wel eens een scheidsrechter, maar dat is hij verre van. Dat is gewoon een omroeper, meer is het niet. Als er een opstootje is tijdens een wedstrijd, dan grijpt die persoon niet in. Die doet gewoon niks.”

Van Barneveld vergat echter dat Bray in mei van dit jaar nog tussenbeide kwam tijdens een ruzie tussen Gerwyn Price en Adrian Lewis. En dat hij het publiek in toom probeerde te houden in een Premier League-finale in Aberdeen, tot frustratie van Michael van Gerwen.

Maar de caller zorgt vooral mee voor het entertainment dat darts is, zeker iemand als Bray. Die zit intussen al 26 jaar in het vak nadat hij ooit als invaller fungeerde voor een caller die niet kwam opdagen voor een lokaal partijtje en dat zo goed deed, dat de PDC (Professional Darts Corporation) hem prompt een contract voorschotelde. Sindsdien zijn de 180’s die hij ‘called’ typerend.

“Je moet wel een bepaalde uitstraling en charisma hebben”, aldus de Nederlandse caller Marco Meijer bij VICE. “Ik denk wel dat ik een krachtige stem heb. Iedereen heeft ook zijn eigen identiteit bij het omroepen van de 180. Ik heb tussen al die Britten als enige een Nederlands accentje. Dartsfans herkennen alle stemmen van de callers blind, ook die van mij. Verder is vooral die van Russ Bray natuurlijk iconisch. Je zou bijna een kaartje kopen om hem 180 te horen schreeuwen. Hij krijgt gewoon standaard tienduizend man gek.”

Bray speelt nog steeds zelf darts. Hij was voor zijn overstap naar de rol van ‘caller’ actief bij een team uit Hertfordshire. “Ik ben niet meer zo goed als toen”, aldus de Engelsman bij Sky Sports. “Het niveau destijds was vrij goed, maar ik won eigenlijk nooit wedstrijden. Ik gooide wel eens een 180, maar dat was het. En vandaag zouden de meeste dartsfans mij kloppen.”

Waar zijn fantastische dartsstem vandaan komt, dat is ook voor Bray een raadsel. Veel onderhoud heeft hij er alvast niet aan. Roken doet hij al lang niet meer en ook drinken doet hij slechts sporadisch. “Ik hou van mijn whisky’tje op z’n tijd. Ik heb ook nog nooit last van een zere keel gehad.”

Bray gebruikt zijn stem overigens ook voor andere dingen. Hij droomt van een job in Hollywood, maar mocht wel al eens opdraven in - bijvoorbeeld - een kinderserie. “Daar moest ik zelfs zingen”, lacht hij. “Maar ik zou het geweldig vinden om mijn stem in films te kunnen gebruiken. Ik heb inmiddels een goed CV.”

Russ Bray draait dus ook al jarenlang mee. Hij heeft het darts de voorbije jaren zien veranderen.

“Het niveau en het talent, dat is enorm gestegen. Toen ik begon, was er Phil Taylor die kop en schouders boven de rest uitstak. Daarna waren er een vijftal goeie darters. Nu kan iedereen een toptoernooi winnen. Taylor en Michael van Gerwen hebben de maatstaf gezet, maar vandaag kunnen alle spelers uit de top 32 gemiddeld 100 gooien. Dat was niet altijd het geval. Je hebt tegenwoordig ook meer figuren en een paar fantastische darters.”