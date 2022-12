Muzikant Koen Buyse filmt familie damherten terwijl ze de weg oversteken

Een bijzonder moment voor muzikant Koen Buyse: hij was getuige hoe een familie damherten een drukke weg wilde oversteken. Een van de damherten keek hem daarbij ook even diep in de ogen.

Op het filmpje is te zien hoe vier gezinsleden van een familie damherten klaarstaan om de weg over te steken. En dat was de gekende muzikant Koen Buyse niet ontgaan. Hij filmde het bijzonder moment en kon zo vaststellen dat ze wat onzeker hun weg naar de andere kant van de straat zochten. Je ziet de dieren heen en weer kijken naar de naderende voertuigen om dan toch naar het bos aan de overkant van de weg te trippelen. Maar eens ter plekke bedenkt het viertal zich en maakt rechtsomkeer. Een van de grote herten blijft even staan om de naderende Buyse recht in de ogen te kijken. Het lijkt wel of ze elkaar kennen. Maar een fractie later kiest het dier om de tocht naar het bos waar ze vandaan komen toch maar weer verder te zetten.

“Ik was onderweg naar de kinesist toen ik ineens een groot hert op de weg zag staan. Ik heb meteen mijn vier richtingaanwijzers aangezet om andere automobilisten te waarschuwen”, legt Buyse uit. Het was voor de muzikant de eerste keer dat hij een damhert kruiste. “Ik zie regelmatig reeën lopen, maar zo’n groot hert had ik nog nooit gezien.”

Het tafereel zorgde vooral voor verbazing bij de bestuurders. “De dieren wilden de weg oversteken, maar hebben dat uiteindelijk niet gedaan. Ik heb net als alle andere bestuurders gewoon rustig gewacht tot dieren weg waren. Daarna kon ik gewoon verder rijden”, besluit hij.