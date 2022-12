Halen

Al het hele proces praat Michel Turney enkel over de eerste van 53 messteken waarmee hij Anja Vlayen doodde. Daarna hapert de Halenaar zijn geheugen. “Dit ontwijkend effect past in zijn overgevoeligheid voor een negatief zelfbeeld. In de literatuur zien wij ook dat bepaalde mensen door verdringing het moeilijk hebben om er over te praten.”