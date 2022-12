Apéro van de mixologist: Bram Bogaerts verklapt het recept van zijn Nif’s Christmas Grog

Omdat het aperitief ons favoriete deel van de eindejaarsfeesten is, zochten we inspiratie bij vier Limburgse koks of foodies. Mixologist Bram Bogaerts verklapt ons het recept van zijn winterse Nif’s Christmas Grog, met een sneeuwachtig laagje eiwitschuim.

Bram Bogaerts (31) serveert overheerlijke cocktails in zijn Bilzense restaurant Nif. Hij houdt ervan om zijn klanten te verrassen met originele drankjes die ze nog nooit gedronken hebben. Zijn creatie Nif’s Christmas Grog op basis van Arran Gold Cream en eiwitschuim pronkt deze winter hoog op het menu van zijn zaak. “Eigenlijk ben ik best competitief: het is leuk om iemand te horen zeggen dat die ene cocktail de lekkerste is die hij of zij ooit gedronken heeft. Over deze kerstcocktail kreeg ik al veel complimenten.”

© Tasja Van Rymenant

Ingrediënten voor 1 cocktail

3 centiliter Arran Gold Cream (soort likeur)

3 centiliter Don Papa Rum

2 centiliter wittechocoladesiroop van Monin

1,5 centiliter vers limoensap

1 ei

een handjevol ijsblokjes

© Tasja Van Rymenant

Zo maak je de cocktail

Doe de 3 centiliter Arran Gold Cream, de 3 centiliter Don Papa Rum, de 2 centiliter wittechocoladesiroop en de 1,5 centiliter limoensap in een shaker. Voeg een handjevol ijsblokjes toe en schud tot de shaker goed koud is. Giet de cocktail door een fijn zeefje in een klein glaasje, tot het glas voor ongeveer twee/derde gevulde is.

Zo maak je het eiwitschuim

Doe het eiwit van één ei in een shaker, samen met een theelepel citroen- of limoensap en een theelepel van de wittechocoladesiroop van Monin. Hard schudden zonder ijs. Zodra de inhoud een schuimige textuur krijgt, mag je enkele ijsblokjes toevoegen. Opnieuw hard schudden. Giet de inhoud door een zeefje over de cocktail tot het glas helemaal vol is. Voor een nog beter resultaat van het eiwitschuim kan je ook kiezen om het geheel op te kloppen met een garde, mixer of melkopschuimer in een kom. Let op: als je de cocktail maakt voor meerdere personen moet je het aantal eieren niet per se verdubbelen. Afhankelijk van de grootte van het glas heb je meer of minder eiwit nodig, de hoeveelheid is geen exacte wetenschap.

Optioneel: gebruik een koksbrander om voorzichtig een ronde vorm in het eiwit te branden, tot het een bruine kleur heeft. Dat geeft een meringuesmaakje.

Nif, Klokkeplein in Bilzen. Open: vrij t.e.m. ma 18-22 uur. Info: www.resto-nif.be