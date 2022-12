Apéro van de chef: met dit knolseldersoepje van Zuppa scoor je op het kerstfeest

Omdat het aperitief ons favoriete deel van de eindejaarsfeesten, is zochten we inspiratie bij vier Limburgse koks of foodies. Heleen van soepbar Zuppa in Hasselt maakt vergeten groenten weer hip en tovert een soepje met knolselder, zure room en truffelpasta op tafel.

Heleen Timmermans (40) maakt van elke soep een feestmaaltijd in haar Zuppa-soepbar op de Botermarkt in Hasselt. Ze leeft samen met haar drie mannen: twee kleintjes en één grote. Die laatste man - haar vriend - helpt sinds vijf jaar ook mee in de zaak. “Ik wil bewijzen dat een oerklassieke knolgroente ook fancy en feestelijk kan zijn, daarom deel ik het recept van mijn knolseldersoep met zure room en truffelpasta.”

© Tasja Van Rymenant

Knolseldersoepje met zure room en truffelpasta

1 teentje look

1 grote knolselder

3 uien

2 grote aardappelen

4 eetlepels olijfolie

1 à 2 liter groentebouillon (de verhouding blokjes/lepels per liter staat meestal op de verpakking)

Om te garneren

Een potje zure room

Een potje truffelpasta of een flesje truffelolie

Een zak geroosterd boekweit of zoute chips

© Tasja Van Rymenant

Zo maak je de soep

Schil de knolselder, aardappelen en de uien en snijd ze in grove stukken. Verhit de olie in een ketel en voeg alle groentjes toe, behalve de aardappels. Laat alles goed aanstoven. Blus met de bouillon en voeg dan ook de aardappelen toe. Laat alles op een hoog vuur een halfuur goed doorkoken. Haal de ketel van het vuur, zet de mixer erin en mix tot een glad geheel. Als de soep nog wat dik is, kan je een geutje melk toevoegen. Voor een fluweelzacht effect: haal de soep door een zeef. Garneer met een toefje zure room, een koffielepeltje truffelpasta of enkele druppels truffelolie of boekweit. Een smakelijk alternatief voor boekweit is zoute chips.

Zuppa, Botermarkt 13 in Hasselt. Open: ma, di, do, vrij en za 11-16 uur