Apéro van de chef: een gedurfd hapje met halloumi en veenbes van As Cooked By Ginger

Omdat het aperitief ons favoriete deel van de eindejaarsfeesten is, zochten we inspiratie bij vier Limburgse koks of foodies. Laurence Bemelmans, beter bekend als As Cooked By Ginger, waagt zich aan een gedurfde combinatie: een hapje met halloumi, veenbes en pistache.

Laurence Bemelmans (31) maakt al jaren furore met haar online recepten- en inspiratieplatform As Cooked By Ginger. De Hasseltse woont tijdelijk in Ohio, samen met haar man en kindjes Julien en Lily. Ze creëert een hapje met halloumi, veenbes en pistache. “Cranberrysaus is in de VS best populair tijdens de feestdagen, maar de combinatie met halloumi kwam spontaan in me op tijdens het dagdromen. Het lichtbittere en zoete van de veenbessensaus gaat perfect samen met de zoute kaas en hartige pistache. Een gouden match!”

© Laurence Bemelmans

Ingrediënten voor 4 hapjes

150 gram veenbessen

40 gram suiker

zeste van 1/4 sinaasappel

Sap van 1/2 sinaasappel

200 gram halloumi

20 gram gepelde pistaches

4 stengels peterselie

geutje olijfolie

Zo maak je het hapje

Doe de veenbessen, suiker, zeste en sap van de sinaasappel in een steelpan en breng aan de kook op een middelmatig vuur. Prak de veenbessen plat met een vork of pureestamper wanneer ze zacht zijn. Laat inkoken tot een dikke saus en laat afkoelen. Hak de pistachenoten grof, versnipper de peterselie en snijd de halloumi in plakjes. Neem er vier kleine bordjes bij en smeer op elk bordje een lepel veenbessensaus uit.

© Laurence Bemelmans

Verhit een grillpan op een hoog vuur en grill de halloumi ongeveer drie minuten aan de ene kant en drie minuten aan de andere kant. Leg de gegrilde halloumi op de veenbessensaus en strooi er de pistaches en peterselie over. Werk af met een klein streepje olijfolie. Serveer meteen.

Meer inspiratie voor een overheerlijke kerstmenu: www.ascookedbyginger.be