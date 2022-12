Hij is bipolair en stortte dit jaar fysiek in, maar dartsicoon James Wade eist erkenning: “Ze denken dat ik gewoon een ellendige vent ben”

LIVE Het WK darts is integraal te volgen via onze liveblog.

Michel van Gerwen is de grote favoriet om dit jaar zijn derde wereldtitel te pakken. Mocht hij in de finale uitkomen tegen Wade, zou dat goed zijn voor een wedstrijd tussen twee heren met in totaal van 56 zeges in tv-toernooien. ‘Mighty Mike’ staat met 45 tweede op de eeuwige ranglijst, ‘The Machine’ derde met 11 zeges. Phil Taylor won er… 85.

James Wade is dus een regelrechte legende in de dartswereld, maar de Engelsman - een van de weinig linkshandige spelers - vindt dat hij niet meer op die manier gerespecteerd wordt.

“Ik loop al zo lang mee, heb zoveel spelers verslagen in zware wedstrijden en het publiek was vaak tegen mij”, aldus Wade, die in zijn carrière onder anderen de Premier League en UK Open won. “Ik vind het nog steeds een hele verrassing als mensen geschokt zijn als ik iets win. Mensen vergeten ook het aantal finales waarin ik heb gestaan. Ik heb veel majors gewonnen en daarnaast ook nog veel finales verloren (14 in totaal) tegen de beste speler aller tijden, Phil Taylor. Ik denk dat de jonge dartsfans of de mensen die nog maar pas naar darts kijken mij niet goed kennen, omdat ik niet gepromoot word zoals spelers die ver onder mij staan. Dat frustreert mij wel.”

Dat laatste klopt ook wel. Wie posters van de grote toernooien bekijkt, zal niet zo vaak James Wade zien. In tegenstelling tot de koppen van Van Gerwen, Gerwyn Price en Peter Wright. En dat terwijl Wade, die een bipolaire persoonlijkheid heeft en in 2006 zijn job als automecanicien opgaf voor het darts, toch al jarenlang een vaste klant is in de top tien van de wereld.

“Ze denken dat ik gewoon een ellendige vent ben met een baard die er nogal humeurig uitziet”, aldus Wade. “Maar dat maakt me ongelukkig, ik ben geen slecht mens. Ik doe waarschijnlijk meer dan veel andere mensen op het gebied van het helpen van mensen en het doneren aan goede doelen. Het ergert me dat mensen die kant niet zien. Uiteraard kan ik soms ook een lastpak zijn, maar dat hangt allemaal af van de stemming waarin ik ben en waar ik op dat moment ben. Hoe ouder je wordt, hoe meer je probeert om een beter mens te zijn.”

Wade is ook de topdarter die al verschillende keren van bijnaam veranderde. Zijn eerste was ‘The Gladiator’, maar die ruilde hij snel in voor ‘009’. Een verwijzing naar zijn verschillende negendarters bij het begin van zijn carrière. Wade gooide er overigens onlangs nog eentje op de UK Open, maar is dan ook weer de man tegen wie de meeste anderen negendarters gooien.

In 2007 ging Wade zelfs even door het dartsleven zonder bijnaam, maar nadat er een wedstrijd voor hem werd georganiseerd, ging hij zichzelf ‘Spectacular’ noemen. Een verwijzing naar het feit dat hij een van de weinige darters met een bril is. Ook die naam hield echter niet lang stand en werd vervangen door ‘The Wingman’. Maar even later, in januari 2008, maakte de Engelsman bekend dat hij voortaan ‘The Machine’ wilde genoemd worden. De bijnaam die uiteindelijk de juiste bleek.

“Ik ben misschien niet zo makkelijk te promoten als anderen, maar ik ben wel eerlijk tegenover mezelf”, aldus de linkshandige Wade onlangs bij The Sun. “Het enige wat ik vraag, is dat mensen ook eerlijk zijn tegenover mij. Heb ik me al misdragen? Ja. Ben ik zo goed mogelijk gepromoot geweest? Nee. Iedereen kent mijn problemen en het is niet aan mij om te bepalen of anderen het correct hebben aangepakt. Maar ik weet wel dat ik veel meer bereikt heb dan dartsspelers die meer in de spotlights staan omdat ze meer ‘fashionable’ zijn.”

Onderschat

Op dit WK is James Wade het achtste reekshoofd. En de man die gevreesd wordt voor zijn hoge finishes. En toch rekent niemand hem tot de favorieten of outsiders.

“Wade blijft om de een of andere reden altijd een beetje onder de radar”, aldus dartsspeelster Laura Turner. “Velen onderschatten hem, maar ik ken hem al van bij de jeugd en James is ontzettend competitief. Oké, de langere wedstrijden zijn iets minder zijn ding. Daar moet hij aan werken en soms is het wat alles of niks bij hem. Maar als Wade zijn dubbels raakt - en dan vooral de 20 en 10 - dan kan hij zomaar legs met 12 of 13 pijlen winnen. Het klopt echter wel dat zijn dubbele persoonlijkheid zowel op als naast het dartspodium hem soms parten speelt.”

“James Wade is… nen hele speciale (lacht)”, stelde Kim Huybrechts eerder dit jaar. “De ene dag kan je daar twee uur lang mee babbelen en komt hij zelf af, de andere dag zeg je hallo en loopt hij je straal voorbij. Het hangt bij hem af van de stemming van de dag, je merkt dat direct aan zijn antwoord. Bij het darten is dat eigenlijk net hetzelfde, hij is altijd heel moeilijk in te schatten. Maar hij barst van het talent en is al heel succesvol geweest, maar toch rekent niemand hem bij de favorieten. Hij wordt constant onderschat. Soms lijkt hij niet echt geïnteresseerd, maar geloof me… Dat is wél zo. Op de dubbels is hij een van de besten. Als je drie pijlen hebt om te finishen, dan doe je dat best tegen hem. Ook al moet hij nog 122 uitgooien of zo. Met die finishes tussen 100 en 130 is hij dodelijk.”

Gezondheid

Wade sukkelde dit jaar wel met zijn gezondheid en hintte ook meerdere malen naar een potentieel pensioen. Hij had last van hartritmestoornissen, een hoge bloeddruk, misselijkheid en duizeligheid. Daardoor moest hij forfait geven voor de halve finales van de European Darts Open. Pas drie dagen na zijn fysieke instorting verliet hij het ziekenhuis.

“Mijn eerste gedachte, toen ik hoorde dat het zo erg bleek te zijn, was: ga ik mijn ongeboren zoontje ooit te zien krijgen?”, aldus Wade, wiens vrouw Sammi op dat moment zwanger was van hun tweede kindje. “Dit alles heeft me wel een schop onder m’n kont gegeven. Ik ben me gaan bedenken wat ik allemaal moet doen om mezelf op de rails te krijgen. Het kon allemaal iets héél slecht geweest zijn, maar gelukkig was het mijn lichaam die mij een waarschuwing heeft gegeven. Van: kalm aan, jongen. Ik ga niet vier keer per maand meer eten afhalen, maar slechts één keer. En ik wil opnieuw fitter worden. Ik ben bijna 40 jaar, dus ik kan niet meer blijven doen wat ik deed toen ik 20 of 30 was.”

“Ik ben ervan geschrokken hoe ziek ik was”, kwam ‘The Machine’ er onlangs nog op terug. “Ik denk niet dat veel mensen beseften hoe erg het was en wat er had kunnen gebeuren in een tijdspanne van 12 uur in Duitsland. Het heeft me een beetje anders doen denken over verschillende dingen. Maar als ik mijn beste niveau haal, geniet ik ervan omdat het verdomd makkelijk is en ik hou ervan om de topspelers het vuur aan de schenen te leggen. Ik krijg er een kick van. Maar als het slecht gaat, is het verdomd moeilijk en dat is het momenteel.”

Wade opent donderdag zijn WK tegen Jim Williams. Alleen… dat weet ‘The Machine’ zelf blijkbaar nog niet. “Ik wil pas in de zaal erachter komen tegen welke speler ik moet spelen”, aldus Wade. “Ik maak me minder zorgen als ik een gevestigde speler heb met een goed palmares, omdat ik weet wat ik moet doen. Iedereen kan het spel op dat niveau spelen. Ik speel graag tegen bekende spelers.”

De Engelsman verklaarde bij The Daily Star ook waarom hij nog nooit een WK-finale speelde. “Voor mij is het lastig om zolang mijn hoofd erbij te houden. Het is voor mij niet altijd nodig om mijn allerbeste spel te spelen. Mijn hoofd erbij houden is mijn grootste gevecht. Als dat lukt en ik speel een paar goede wedstrijden, dan ben ik een gevaarlijke speler. Dat weet iedereen.”