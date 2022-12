Memorial Van Damme krijgt in 2023 polsstok- en hoogspringen en aantrekkelijke sprintnummers

Mondo Duplantis mag zich opmaken voor een tripje naar Brussel in 2023. — © BELGA

De Diamond League heeft bekendgemaakt welke nummers in 2023 op welke meeting zullen plaatsvinden. De 47ste editie van de Memorial Van Damme mag op vrijdag 8 september in het Brusselse Koning Boudewijnstadion 15 disciplines organiseren. In het oog springen de 100 meter en het polsstokspringen bij de mannen en de 200 meter en het hoogspringen bij de vrouwen.