Portugese media schuiven José Mourinho naar voor als ideale kandidaat bij Portugal, zelfs in duojob met trainerschap bij AS Roma

De toekomst van de Portugese bondscoach Fernando Santos is onzeker, maar volgens de sportkrant A Bola is zijn lot al bezegeld en is de zoektocht naar een opvolger gestart. Verschillende media, waaronder A Bola, schuiven José Mourinho naar voor als ideale kandidaat, maar dan zou hij de rol van bondscoach combineren met zijn trainerschap bij AS Roma, waar Mourinho erg aan gehecht is.