Acht jaar geen WK na lange schorsing, nu opnieuw erbij: rentree ex-wereldkampioen Richie Burnett verraste vriend en vijand

Je rentree maken op het WK na een afwezigheid van acht jaar. Het is weinigen gegeven, maar Richie Burnett slaagde er zowaar op z’n oude dag in.

‘The Prince of Wales’ is intussen 55 en daarmee de op twee na oudste deelnemer aan het WK darts. Enkel Steve Beaton (58) en Mervyn King (56) hebben nog meer jaren op de teller staan. Het verhaal van Burnett heeft echter een uitzonderlijke dimensie aangezien hij voor het eerst sinds 2014 nog eens de eindfase van het wereldkampioenschap heeft gehaald.

De Welshman dwong begin januari voor het eerst in vier jaar nog eens een ‘tourkaart’ af, het toegangsbewijs van twee seizoenen voor de Pro Tour. Dat is het hoogste niveau in het darts, waar ook onder anderen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts actief zijn.

“Ik heb de laatste jaren bijzonder veel problemen gehad met mijn knie”, zei Burnett over die relatief onverwachte triomf bij WeeklyDartscast. “Net voor Q-School (het kwalificatietoernooi voor de Pro Tour, red.) begon, kon ik zelfs amper kracht zetten. Bovendien heb ik ook af te rekenen gehad met darteritus (probleem van bibberende armen tijdens het darten, red.). Ik wist met mijn geluk dus geen blijf toen het me toch gelukt was om een tourkaart te veroveren.”

Schorsing

‘The Prince of Wales’ wilde dan ook nog eens alles geven. “Dit is mijn laatste kans. Ik ben inmiddels 55 en heb niet veel tijd meer te verliezen. Ik ga mijn stinkende best doen en ervoor zorgen dat ik nergens spijt van heb. Het voelt alleszins goed om terug profdarter te zijn, maar ik bekijk het gewoon dag per dag. Op een goede dag kan ik nog steeds van de allerbeste spelers ter wereld winnen, maar ik ben niet meer zo constant als vroeger. Het zou wel geweldig zijn om me nog een keer te kunnen plaatsen voor het WK en voor een bomvol Alexandra Palace te mogen spelen.”

En zo geschiedde. Burnett staat pas 116de op de wereldranglijst, maar was fenomenaal in de kwalificaties voor het wereldkampioenschap. De Welshman versloeg toptalent Bradley Brooks (6-4), Kevin Burness (6-4), onze landgenoot Brian Raman (6-3) en David Evans (7-3) om als een van de drie laatste tourkaarthouders een WK-ticket te verzilveren.

Burnett begint in de middagsessie tegen de Tsjech Adam Gawlas aan zijn zestiende WK. In 1995 kroonde hij zich in de toenmalige BDO (British Darts Organisation) tot wereldkampioen door in de finale te winnen van de legendarische Raymond van Barneveld. Ook in 1996 (nederlaag tegen Steve Beaton) en 1998 (nederlaag tegen Van Barneveld) haalde Burnett de finale.

Op het huidige WK van de PDC (Professional Darts Corporation) schopte de Welshman het twee keer tot in de kwartfinales (2002, 2003), maar liep het grandioos fout in de aanloop naar het WK van 2015. Burnett was toen het 26ste reekshoofd, maar gaf één dag voor de loting forfait om “persoonlijke redenen”. In januari werd bekend dat hij zijn tourkaart voor het volgende seizoen niet hernieuwd had. Enkele maanden later bleek dat Burnett tijdens de kwalificaties voor de Grand Slam of Darts - in november 2014 - positief had getest op cocaïne en achttien maanden geschorst werd.

Nu, acht jaar later dus, staat de man die al sinds zijn debuut in 1983 opkomt met ‘Dakota’ van Stereophonics voor zijn rentree op het WK. Het wereldkampioenschap waar Peter Wright de titelverdediger is, de Schot die hij in 1995 versloeg in de eerste ronde van het WK dat hij uiteindelijk zou winnen. ‘Snakebite’ zag er toen overigens nog heel normaal uit.

“Ik heb een speciaal gevoel gekregen in mijn oude borstkas”, lachte Burnett onlangs bij Online Darts. “Ik wist dat ik er ooit opnieuw ging geraken, maar dit blijft wel een van de hoogtepunten uit mijn carrière. Ik kijk hier echt naar uit, écht. Hoe ver ik zal geraken, weet ik niet. Ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd. Je kan in een toernooi groeien, maar dan moet je wel de eerste ronde overleven.”

“Toen ik de beslissende dubbel gooide heb ik toch een traantje gelaten, dat was best emotioneel. Zeker als ik terugdenk aan de moeilijke tijden die ik beleefd heb. Het is geweldig om terug te keren op het WK”, aldus Burnett nog.