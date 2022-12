Woensdagavond 14 december gemeenteraad

Leopoldsburg

Woensdag 14 december komt de gemeenteraad om 19.30 u samen met op de agenda onder meer een stemming over het opstarten van een procedure bestuurskrachtanalyse. Hierbij worden de sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen van de gemeente in kaart gebracht en wordt onderzocht of samenwerkingen binnen Noord-Limburg en/of Beringen de bestuurskracht kunnen verhogen.

Ook de gemeentebelasting op leegstaande woningen wordt aangepast. Verder is een voorstel om een deel van de voorziene investeringstoelage aan K.ESK Leopoldsburg ter beschikking te stellen voor de aankoop van zonnepanelen met omvormer en een batterij.