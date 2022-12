Gezinnen besparen massaal op elektriciteit: 11 procent minder verbruikt in november

Ook in november werd er minder elektriciteit verbruikt dan de voorbije jaren. Dat blijkt uit cijfers van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet. Vooral de gezinnen verbruikten minder.

De historisch hoge energiefactuur zet de gezinnen en bedrijven aan om zuiniger om te springen met hun stroomverbruik. In november lag het totale verbruik 11 procent lager dan het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. Dat lager verbruik komt deels omdat het milder weer was in november. Maar zelfs als dat effect uit de cijfers wordt gefilterd, blijft de daling opvallend: 8 procent.

De grootste besparing was er voor de gezinnen en kmo’s: hun verbruik lag 17 procent lager dan het vijfjarig gemiddelde. Het verbruik bij de grote industriële bedrijven lag 6 procent lager. Ook de voorbije maanden werd minder stroom verbruikt, maar de daling was het grootst in november.

Nog uit de cijfers blijkt dat november een goede maand was voor hernieuwbare energie. Zon en wind dekten een kwart (26 procent) van het verbruik. Het is al de tweede maand dit jaar dat hernieuwbare energie goed is voor meer dan een kwart van onze stroomproductie.