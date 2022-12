Onze sommelier tipt vijf Limburgse bubbels voor de feesten: “Wie zegt dat champagne beter is?”

Waarom zou je deze feestdagen champagne ontkurken als je een gelijkwaardig alternatief in eigen streek kan vinden? Wees gerust, de mousserende wijnen die in Limburg worden gemaakt, moeten in niets onderdoen voor dat zogenaamde godendrankje uit de Franse champagnestreek.

De witte en rode wijnen die in Limburg geproduceerd worden, zijn uitstekend, maar als we ergens echt goed in zijn, dan zijn het mousserende wijnen. Gewoonweg omdat ons klimaat daar het meest geschikt voor is. De kwaliteit kan makkelijk de vergelijking met champagne doorstaan. Limburgse wijn is zeker ook niet te duur, want voor een deftige fles champagne moet je minstens evenveel neertellen. Wellicht zelfs meer. Vijf mousserende wijnen uit Limburg kiezen is niet eenvoudig. Daarom hielden we het bewust democratisch en kozen we voor feestwijnen rond de 20 euro.

Zwarte Parel Genoels-Elderen

In het jongste concours van de beste Belgische wijnen behaalden de Zwarte én de Zilveren Parel van Wijnkasteel Genoels-Elderen allebei een gouden medaille. We kiezen in deze top vijf voor de Zwarte Parel, omdat die een stukje goedkoper is. Ananas en meloen in de neus, veel fraîcheur in de mond. Veel beter ga je in deze prijsklasse niet vinden.

Prijs: 18,90 euro.

Te koop: Wijnkasteel Genoels-Elderen in Riemst.

Info: www.wijnkasteel.com

Riesling Brut Aldeneyck

Wie nog vooroordelen zou hebben over riesling, zal die na het openen van deze fles wel opbergen. De fruitaroma’s (perzik, appel, nectarine) springen uit het glas. Daarnaast draagt ook deze Riesling Brut de stempel van Aldeneyck: een perfecte smaakbalans en levendige zuren. Een mooi samenspel tussen wijnmaker, druif en niet te vergeten de Maaskiezel.

Prijs: 19 euro.

Te koop: Wijndomein Aldeneyck in Maaseik.

Info: www.wijndomein-aldeneyck.be

Blanc de Biz Cuvelier

Een buitenbeentje, want deze Blanc de Biz bestaat voor 49% uit gruner veltliner, een druif die je bijna uitsluitend in Oostenrijk vindt. De overige 51% is chardonnay. De druiven worden laat geoogst om zo veel mogelijk fruitaroma’s te genereren. Fijne bubbels die strak en knapperig aanvoelen. De veltliner zorgt voor een prettig pepertje in het slot.

Prijs: 21,50 euro.

Te koop: Wijndomein Cuvelier in Borgloon.

Info: www.domeincuvelier.be

Schorpion Cuvée Houben

Schorpion is dé specialist van de mousserende wijnen in Limburg. Deze Cuvée Houben - genoemd naar de moeder van de wijnmaker - is een assemblage van meerdere jaargangen en van alle druiven die in de wijngaard staan aangeplant. Complexiteit en diepgang in het glas met aroma’s van brioche en limoenen. Een fris en vol mondgevoel met een lange afdronk.

Prijs: 24 euro.

Te koop: Wijndomein Schorpion in Vliermaal (Kortessem).

Info: www.schorpion.com

Robijn Brut Rosé Optimbulles

Stop rosé en bubbels in één fles en je hebt een feestwijn bij uitstek. Wijndomein Optimbulles doet dat met de Robijn Brut Nature Rosé, een blend van de typische champagnerassen en een klein aandeel van de Vroege Loonse. Die laatste oude variëteit maakt deze ‘brut nature’ - zonder toevoeging van suikers - iets zachter en doet denken aan aardbeien.

Prijs: 22 euro.

Te koop: Wijndomein Optimbulles in Borgloon.

Info: www.optimbulles.be