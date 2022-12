Zesdejaars van FLX basisonderwijs in Leopoldsburg maken een bruisend cadeau

Afgelopen week werkten de leerlingen van het 6de leerjaar van FLX basisonderwijs rond biochemie. In samenwerking met Natuur en Wetenschap werd er een leerrijke workshop georganiseerd in de klas.

Tijdens deze workshop stelden de kinderen allemaal een eigen bruisbal samen met zelf gekozen geurtjes en kleurtjes. Terwijl ze bezig waren, leerden ze ook het één en ander over de wetenschap achter de bruisbal. Waarom bruist hij eigenlijk? En wat zit er nu in dat hem zo geschikt maakt om er een bad mee te nemen? Zo ontdekten ze spelenderwijs dat wetenschap ook in alledaagse dingen voorkomt. Tot slot werden alle bruisballen netjes ingepakt en is het een prachtig cadeau geworden om 2023 bruisend te starten.