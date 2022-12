Kabinet-De Croo gaf wél groen licht voor begroting die De Bleeker fataal werd

Concreet schrijft Knack dat het kabinet van De Croo op woensdag 9 november om 17.23 uur twee Whatsapp-berichten stuurde naar de begrotingsverantwoordelijke van toenmalig staatssecretaris Eva De Bleeker over de aanpassingen in de teksten. “Is dus ok voor ons” en “Merci voor de aanpassingen”.

Staatssecretaris Eva De Bleeker — © BELGA

Achteraf bleek dat de aanpassingen erin bestonden dat de begroting er in 2023 1,3 miljard euro en in 2024 1,7 miljard euro slechter aan toe was. De reden was dat De Bleeker de btw-verlaging op energie wel meepakte, maar de accijnshervorming die die moest compenseren niet. Omdat die nog niet afgesproken was. Maar daarmee sprak ze de beleidsverklaring van De Croo tegen. N-VA sprong daar onmiddellijk op. Open Vld ruilde daarop De Bleeker in voor Alexia Bertrand.

Kris Van Cauter, ex-adviseur van De Bleeker, bevestigt aan Knack de authenticiteit van de berichten. Als blijkt dat die berichten echt zijn, dan zit De Croo met een knoert van een probleem. Dan zou hij gelogen hebben in de Kamer, want hij heeft het bestaan van die berichten altijd ontkend.

Oppositiepartij N-VA sommeert de premier dan ook naar de Kamercommissie Financiën en Begroting om klare wijn te scheppen over de berichtgeving. “Als de premier spreekt, gaan we ervan uit dat hij de waarheid spreekt. Nu blijkt dat zijn uitspraken over de opmaak van de begroting niet waar zijn. Dat is in een democratie onaanvaardbaar. Om dit uit te klaren vorderen wij de premier deze namiddag naar de commissie Financiën.”